Італія

Аргентинський клуб зберігає інтерес до півзахисника Роми.

У новому контракті центрального півзахисника Леандро Паредеса з Ромою передбачено спеціальну клаусулу у розмірі 3,5 мільйона євро, яка діє виключно для Бока Хуніорс.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, аргентинський клуб досі зацікавлений у поверненні футболіста.

Раніше Паредес був готовий покинути Рому заради повернення в Боку ще в жовтні минулого року, однак після приходу Клаудіо Раньєрі змінив свої плани.

У поточному сезоні Леандро Паредес провів 29 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.