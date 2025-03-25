Гравець хоче відігравати більшу роль у можливому новому клубі.
Юнус Муса, Getty Images
25 березня 2025, 08:05
Американський центральний півзахисник Юнус Муса продовжує свою італійську частину кар’єри виступами за Мілан, куди перейшов з іспанської Валенсії влітку 2023 року за 21,2 млн євро.
22-річний виконавець у цьому сезоні знову має стабільну ігрову практику, проте вона обмежується, здебільшого, появою на полі на заміну за ходом поєдинків.
Таким чином футболіст назбирав уже 2056 хвилин у 35 матчах поточної кампанії та зробив два асисти.
Цього, на думку вихованця лондонського Арсеналу, недостатньо для сталого розвитку, а отже місцеві ЗМІ вже пов’язують Мусу з переліком тих гравців Мілана, які влітку шукатимуть собі новий клуб.
Наразі Юнуса портал Transfermarkt оцінює в 22 млн євро.