Італія

Гравець хоче відігравати більшу роль у можливому новому клубі.

Американський центральний півзахисник Юнус Муса продовжує свою італійську частину кар’єри виступами за Мілан, куди перейшов з іспанської Валенсії влітку 2023 року за 21,2 млн євро.

22-річний виконавець у цьому сезоні знову має стабільну ігрову практику, проте вона обмежується, здебільшого, появою на полі на заміну за ходом поєдинків.

Таким чином футболіст назбирав уже 2056 хвилин у 35 матчах поточної кампанії та зробив два асисти.

Цього, на думку вихованця лондонського Арсеналу, недостатньо для сталого розвитку, а отже місцеві ЗМІ вже пов’язують Мусу з переліком тих гравців Мілана, які влітку шукатимуть собі новий клуб.

Наразі Юнуса портал Transfermarkt оцінює в 22 млн євро.