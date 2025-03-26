Італія

Арсенал і Ноттінгем Форест зацікавлені у трансфері івуарійського центрбека.

Центральний ахисник Роми Еван Ндіка опинився у сфері інтересів провідних клубів англійської Прем'єр-ліги.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, лондонський Арсенал і Ноттінгем Форест розглядають можливість підписання 25-річного івуарійця вже цього літа.

Ндіка — один із небагатьох гравців Серії А, який не пропустив жодної хвилини в чемпіонаті цього сезону. Раніше до нього придивлявся і Реал Мадрид, який шукає підсилення в оборону через часті травми основних центрбеків.

Рома готова розглянути пропозиції щодо Ндіки, якщо не зможе кваліфікуватися до єврокубків. Орієнтовна вартість трансферу – 30 мільйонів євро. Потенційний продаж допоможе римлянам зменшити фінансове навантаження через високу зарплату гравця.