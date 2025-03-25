Італія

Бразилець висловився щодо важливості італійця для структури "россонері".

Колишній гравець, керманич і функціонер Мілана Леонардо в інтерв'ю QS заявив, що клуб втратив значну частину пристрасті, звільнивши Паоло Мальдіні в червні 2023-го.

Легендарний ексзахисник працював технічним директором "россонері" протягом чотирьох років. На цій посаді він був наступником саме Леонардо.

"Чи потрібно, щоб дух Мілана був сильнішим? Він був таким із Паоло Мальдіні. Із ним в якості технічного директора клуб здобув Скудетто й дістався півфіналу Ліги чемпіонів. Потім його звільнили, а разом із ним пішла значна частина пристрасті. Зараз усі бачать Мілан порожнім і бездушним. Але це мине. До того ж, я вважаю, що в клубі зрозуміли, що зробили помилку", — цитує бразильця портал Football Italia.

Нагадаємо, зараз технічним директором Мілана є Джоффрі Монкада. Мальдіні ж робочого місця наразі не має.