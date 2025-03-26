Італія

Клуб хоче зібрати всі досяжні трофеї в цьому сезоні.

Міланський Інтер у поточному сезоні зупинився за крок до перемоги в Суперкубку Італії, продовжує наразі очолювати чемпіонські перегони в Серії A, готується до півфіналів Кубка Італії проти Мілана, а також до чвертьфінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА проти мюнхенської Баварії.

Таким чином, "змії" все ще претендують на здобуття одразу трьох трофеїв за підсумком кампанії.

І в клубі дійсно на це розраховують, оскільки в графі передбачених витрат нещодавно з’явились призові за окремі здобутки команди.

Так, за чемпіонський титул особисто головний тренер отримає 1 млн євро, тоді як за перемогу в усіх трьох змаганнях уся команда отримає одразу 6 млн євро загалом.

Додаткові бонуси передбачені й у кожному з контрактів гравців за захист чемпіонського титулу Серії A.

Нагадаємо, що зарплатня Індзагі, відповідно до контракту строком до 2026 року, складає 6,5 млн євро за сезон.