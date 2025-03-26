Італія

Новий четвертий комплект "грифонів" символізує зв’язок між Генуєю та Буенос-Айресом

Дженоа, яка виступає в італійській Серії А та має у своєму складі українця Руслана Маліновського, презентувала четвертий спеціальний комплект форми на сезон-2024/25.

Новий дизайн є символічним вшануванням 120-річчя Бока Хуніорс, заснованого в Буенос-Айресі італійськими емігрантами з Генуї.

Форма виконана в традиційних кольорах аргентинського клубу — темно-синя із жовтою горизонтальною смугою, що підкреслює історичний зв’язок між двома командами.

"Грифони" зіграють у новому комплекті від бренду Kappa у найближчому матчі проти туринського Ювентуса, який відбудеться 29 березня.