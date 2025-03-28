Італія

Іспанський голкіпер проводить хороший сезон в Серії А.

Воротар Фіорентини Давід Де Хеа висловився про завершення ігрової кар'єри. Його слова наводить італійське видання La Repubblica.

"Я знаю, що це колись станеться, але я не турбуюся на рахунок цього. Час ще є, і я у формі.

Життя у Флоренції прекрасне. Мені подобається залишатися вдома, щоб відпочити, почитати і подивитися аніме, це одна з моїх найбільших пристрастей. Я також граю в Rainbow Six на PlayStation і досліджую Флоренцію.

Я люблю Італію. Спосіб життя, мову, погоду та їжу. Серія А, можливо, повільніша ніж Прем'єр-ліга, але там більше тактики і стратегії порівняно з АПЛ", — сказав Де Хеа.

Цього сезону Давід Де Хеа провів за Фіорентину 29 матчів, пропустив 32 м'ячі та відіграв 9 разів "на нуль".