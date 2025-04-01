Італія

Емполі українського хавбека зіграє з Болоньєю.

У рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка Італії Емполі прийматиме на своєму полі Болонью.

Обидві команди визначилися зі стартовими складами на це протистояння — так, колишній центральний півзахисник збірної України Віктор Коваленко вийде з перших хвилин за Емполі.

Для 29-річного українця цей старт буде першим з моменту його повернення до Емполі в лютому цього року. Раніше Віктор чотири рази виходив на заміну.

Емполі: Сегетті — Де Шильйо, Маріануччі, Тосто — Г'ясі, Баччі, Коваленко, Какаче — Сольбаккен, Фацціні — Коломбо

Запасні: Васкес, Бранколіні, Гоглічідзе, Віті, Ебуехі, Пеццелла, Самбія, Грассі, Куаме, Конате, Еспозіто

Болонья: Скорупські — Калабрія, Беукема, Лукумі, Міранда — Фергюсон, Фройлер — Орсоліні, Одгор, Ндоє — Даллінга

Запасні: Баньйоліні, Равалья, Казале, Лікоянніс, Де Сільвестрі, Ерлич, Ель Аззузі, Побега, Гольм, Ебішер, Моро, Фаббіан, Камб'ягі, Домінгес, Педрола Фортуні