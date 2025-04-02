Італія

Український хавбек провів на полі усі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився.

У рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка Італії Емполі, що веде боротьбу за виживання в Серії А, приймав на своєму полі єврокубкову Болонью.

У стартовому складі господарів уперше після свого повернення до клубу в лютому з'явився колишній хавбек збірної України Віктор Коваленко, проте допомогти уникнути розгромної поразки українець не зміг.

Болонья здобула більш ніж впевнену перемогу над Емполі з рахунком 3:0, фактично вирішивши долю путівки до фіналу Кубка Італії на свою користь. У матчі-відповіді 24 квітня Коваленку і компанії потрібно здійснити справжнє диво, щоб повернутися у гру.

Емполі — Болонья 0:3

Голи: Орсоліні, 23, Даллінга, 29, 51

Емполі (старт): Сегетті — Де Шильйо, Маріануччі, Тосто — Г'ясі, Баччі, Коваленко, Какаче — Сольбаккен, Фацціні — Коломбо

Болонья (старт): Скорупські — Калабрія, Беукема, Лукумі, Міранда — Фергюсон, Фройлер — Орсоліні, Одгор, Ндоє — Даллінга