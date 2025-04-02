Український хавбек провів на полі усі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився.
Емполі - Болонья, Getty Images
02 квітня 2025, 00:09
У рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка Італії Емполі, що веде боротьбу за виживання в Серії А, приймав на своєму полі єврокубкову Болонью.
У стартовому складі господарів уперше після свого повернення до клубу в лютому з'явився колишній хавбек збірної України Віктор Коваленко, проте допомогти уникнути розгромної поразки українець не зміг.
Болонья здобула більш ніж впевнену перемогу над Емполі з рахунком 3:0, фактично вирішивши долю путівки до фіналу Кубка Італії на свою користь. У матчі-відповіді 24 квітня Коваленку і компанії потрібно здійснити справжнє диво, щоб повернутися у гру.
Емполі — Болонья 0:3
Голи: Орсоліні, 23, Даллінга, 29, 51
Емполі (старт): Сегетті — Де Шильйо, Маріануччі, Тосто — Г'ясі, Баччі, Коваленко, Какаче — Сольбаккен, Фацціні — Коломбо
Болонья (старт): Скорупські — Калабрія, Беукема, Лукумі, Міранда — Фергюсон, Фройлер — Орсоліні, Одгор, Ндоє — Даллінга