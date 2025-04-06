Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 6 квітня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 31-го туру італійської Серії А-2024/25 Аталанта на власному полі зустрінеться з Лаціо.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 6 КВІТНЯ, 19:00. ДЖЕВІСС СТЕДІУМ, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ЧІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Цього недільного вечора в Бергамо зустрінуться Аталанта й Лаціо, які є одними з багатьох претендентів на місця в Лізі чемпіонів на наступний сезон. "Нерадзуррі" мають намір закріпитися в топ-4 із потенційним продовженням боротьби якщо не за першу, то хоча б другу сходинку, тоді як "б'янкочелесті" прагнуть повернутися до четвірки найкращих пізніше, адже досягнути цього вже сьогодні неможливо.

Поразка від Фіорентини (0:1) у Флоренції тижнем раніше, напевно, остаточно поховала надії колективу Джан П'єро Гасперіні на Скудетто. Сам керманич "нерадзуррі" в той же час вважає, що чемпіонська мрія зникла ще після домашнього матчу проти Інтера (0:2). Тривожити прихильників Аталанти має й той факт, що клуб уперше з травня 2023 року не відзначився голами в двох поспіль поєдинках Серії А.

Команда Марко Бароні до сьогоднішнього протистояння підходить теж у далеко не оптимальній формі. Лаціо набрав усього два залікових бала в попередніх трьох турах, зазнавши виїзного розгрому від Болоньї (0:5) і вдома поділивши очки з Удінезе й Торіно (обидва — 1:1). Для повернення до ЛЧ "б'янкочелесті" потрібно бути значно ефективнішими.

У попередніх десяти домашніх матчах проти Лаціо в Серії А Аталанта має чотири звитяги при трьох нічийних результатах і трьох поразках. І хоча "нерадзуррі" останнім часом вкрай невдало виступають на власному полі, малоймовірно, що "б'янкочелесті" наразі спроможні продовжити їхню серію з поразок до трьох поєдинків, яка в чемпіонаті Італії не мала місця з листопада 2022 року.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 1.72, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста — Пашалич — Ретегі, Лукман

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Весіно, Ровелла — Ісаксен, Педро, Дзакканьї — Діа

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