Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 6 квітня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 31-го туру італійської Серії А-2024/25 Рома на власному полі зустрінеться з Ювентусом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 6 КВІТНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Розділені трьома очками в турнірній таблиці чемпіонату Італії Рома та Ювентус зустрінуться цього недільного вечора, намагаючись покращити своє становище в боротьбі за місця в Лізі чемпіонів на наступну кампанію. У першому колі, а саме на початку вересня 2024 року, "б'янконері" нещодавно звільненого Тіаго Мотти поділили очки з "джаллороссі" під керівництвом Даніеле Де Россі (0:0).

Ігор Тудор в якості головного тренера Ювентуса дебютував успішно. Понад тижнем раніше клуб із Турина приймав Дженоа й здобув три залікових бала завдяки голу Кенана Їлдиза в першому таймі протистояння. Рома з ідентичним рахунком впоралася з Лечче на виїзді за рахунок чергового результативного удару Артема Довбика.

Римляни до сьогоднішнього матчу підходять на тлі семи поспіль звитяг у Серії А, націлившись на досягнення позначки у вісім уп'яте в історії. Статистика останніх десяти домашніх поєдинків з "б'янконері" саме на боці "джаллороссі", які мають чотири перемоги при двох поразках і чотирьох нічийних результатах у столиці Італії.

Ромі вдалося помітно покращити свої виступи після повернення Клаудіо Раньєрі, але навіть так Ювентус цілком спроможний уникнути невдачі. Варто зазначити, що з усіх клубів Серії А, яким понад більше десяти разів протистояв легендарний спеціаліст із Риму, саме туринський є найскладнішим для нього суперником (2В, 5Н, 15П).

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Клаудіо Раньєрі. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.66, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 3.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ель Шаараві, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Суле, Пеллегріні — Довбик

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Вейга, Келлі — Гонсалес, Локателлі, Тюрам, Маккенні — Консейсан, Їлдиз — Влахович

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