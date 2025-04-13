Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 13 квітня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 32-го туру італійської Серії А-2024/25 відбудеться дербі столиці країни, "вічного міста" Рим, в якому Лаціо "прийматиме" Рому.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 13 КВІТНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Лаціо далеко в не найкращому настрої повернувся з Норвегії, де гостював у Буде/Глімт. У першому матчі чвертьфіналу плей-оф Ліги Європи наміри "б'янкочелесті" дістатися наступного раунду турніру зазнали удару внаслідок поразки з рахунком 0:2. Тепер колективу Марко Бароні потрібно покращити свою форму в Серії А, адже боротьба за топ-4 загострюється.

"Орли" від початку 2025 року набрали 20 залікових балів (5В, 5Н, 3П) у 13-ти поєдинках чемпіонату Італії, тоді як "вовки", здобувши 31 (10В, 3Н), підходять до сьогоднішнього протистояння з відставанням (два очка) від свого запеклого суперника в турнірній таблиці, яке можна нейтралізувати й вирватися вперед разі досягнення бажаного результату цієї неділі.

Значну роль конкретно в нещодавніх успіхах Роми відіграв Артем Довбик. Його визнали найкращим гравцем Серії А за підсумками березня, протягом якого він своїми трьома голами (у ворота Комо, Кальярі й Лечче) приніс "джаллороссі" дев'ять очок. На черзі — друга спроба відкрити лік взяттям воріт у надважливому Дербі делла Капітале.

Лаціо може поступитися Ромі втретє поспіль або продовжити чи перервати свою триматчеву безвиграшну серію в дербі (у чемпіонаті Італії). Останнє наразі виглядає малоймовірним, але принаймні уразити ворота запеклого суперника "орли" точно спроможні, тоді як доля поєдинку загалом залежатиме від серйозності відповіді атакувальної ланки "вовків".

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Клаудіо Раньєрі. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.61, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 2.93. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Кастельянос

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Суле, Пеллегріні — Довбик

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