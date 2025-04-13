Дувікас приніс Комо важливі три очки у напруженому матчі Серії А.
Комо - Торіно, Getty Images
13 квітня 2025, 21:10
Комо продовжує приємно дивувати — цього разу команда здобула мінімальну перемогу над Торіно завдяки єдиному голу Дувікаса на 38-й хвилині.
Господарі діяли організовано, стримували атаки суперника і грамотно контролювали хід гри. Торіно намагався відігратись, але надійна гра захисту та голкіпера Комо не дозволила гостям уникнути поразки.
Комо - Торіно 1:0
Гол: Дувікас, 38
Комо: Бюте — Войвода, Гольданіга, Кемпф, Морено — Какере (Роберто, 71), Перроне, Да Кунья — Іконе (Стрефецца, 71), Дувікас, Діао (Пас, 83)
Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Мазіна, 80), Коко (Педерсен, 80), Маріпан, Бірагі — Казадеї (Карамо, 65), Лінетті — Гінейтіс (Ілич, 80), Ельмас, Адамс — Санабрія
Попередження: Кунья — Коко, Гінейтіс, Санабрія.