Комо продовжує приємно дивувати — цього разу команда здобула мінімальну перемогу над Торіно завдяки єдиному голу Дувікаса на 38-й хвилині.

Господарі діяли організовано, стримували атаки суперника і грамотно контролювали хід гри. Торіно намагався відігратись, але надійна гра захисту та голкіпера Комо не дозволила гостям уникнути поразки.

Комо - Торіно 1:0
Гол: Дувікас, 38

Комо: Бюте — Войвода, Гольданіга, Кемпф, Морено — Какере (Роберто, 71), Перроне, Да Кунья — Іконе (Стрефецца, 71), Дувікас, Діао (Пас, 83)

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Мазіна, 80), Коко (Педерсен, 80), Маріпан, Бірагі — Казадеї (Карамо, 65), Лінетті — Гінейтіс (Ілич, 80), Ельмас, Адамс — Санабрія

Попередження: Кунья — Коко, Гінейтіс, Санабрія.