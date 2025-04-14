Італія

Захисник Інтера відновився після травми й готовий допомогти в Лізі чемпіонів.

Федеріко Дімарко готується вийти у стартовому складі Інтера в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

27-річний захисник повністю відновився після пошкодження і може розпочати гру на Джузеппе Меацца з перших хвилин. Утім, через відсутність повноцінних тренувань під час реабілітації, його ігровий час може бути обмеженим.

На позиції лівого вінгбека також готовий зіграти Карлос Аугусто, який провів усі 90 хвилин у першому матчі, де Інтер переміг 2:1.

Матч-відповідь проти мюнхенців відбудеться в середу, 16 квітня, о 22:00. У поточному сезоні Дімарко вже зіграв 36 матчів, забив 4 м’ячі та віддав 8 асистів. Останню гру за !нерадзуррі! він провів 12 квітня проти Кальярі (3:1), відігравши 60 хвилин.