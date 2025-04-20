Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 20 квітня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 33-го туру італійської Серії А-2024/25 Мілан на власному полі зустрінеться з Аталантою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 20 КВІТНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ПІЧЧІНІНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У минулому турі чемпіонату Італії Мілан доволі несподівано розгромив на виїзді Удінезе (4:0). Для "россонері" ця "суха" виїзна перемога з різницею в щонайменше чотири гола стала першою від початку квітня 2022 року, коли подібним чином від них постраждав Наполі (теж 4:0). Тепер команда Сержіу Консейсана спробує стримати нині другу найкращу атаку поточної кампанії Серії А.

Також про можливість значного супротиву з боку Аталанти свідчить і статистика десяти попередніх домашніх матчів Мілана проти неї у чемпіонаті Італії. "Россонері" зазнали трьох поразок при всього двох звитягах і п'яти нічийних результатах. У своїй нинішній формі гранд навряд чи спроможний досягти якогось великого успіху в такому поєдинку.

"Нерадзуррі" теж переживають далеко не найкращі часи, хоч і йдуть третіми в турнірній таблиці Серії А. Тижнем раніше колектив Джан П'єро Гасперіні вдома впорався з Болоньєю (2:0), перервавши свою програшну "суху" серію з трьох матчів турніру. Здатність Аталанти сьогодні ввечері поїхати зі Стадіо Джузеппе Меацца з трьома очками зараз теж під питанням.

Від початку 2025 року "нерадзуррі" на виїзді без пропущених голів розгромили трьох із шести суперників у чемпіонаті Італії. Тим не менш, у минулому поєдинку поза власним полем вони зазнали поразки від Фіорентини (0:1). Як Аталанта, так і Мілан, зараз у пошуку кращого футболу в своєму виконанні, тож цілком імовірно, що цієї неділі вони не зуміють виявити сильнішого.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сержіу Консейсана. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.58, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 2.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — А. Хіменес, Фофана, Рейндерс, Ернандес — Пулішич, Йович, Леан

Аталанта: Карнезеккі — Толой, Гін, Джимсіті — Куадрадо, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста — Пашалич — Ретегі, Лукман

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