Італія

Склад міланського гранда може поповнити Луїс Енріке.

Інтер контактує з Марселем із приводу трансферу лівого вінгера Луїса Енріке, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Нерадзуррі" стають усе конкретнішим гравцем у боротьбі за 23-річного бразильця. Наразі йдеться про придбання за приблизно 29 мільйонів євро включно з бонусами.

Баварія ж, як іще один претендент на Луїса Енріке, поки що не робила офіційних пропозицій. "Ротен" обережно працюють на трансферному ринку через можливий перехід атакувального півзахисника Баєра Флоріана Вірца.

Портал transfermarkt оцінює бразильця у 18 млн євро. Його контракт із Марселем розраховано до кінця червня 2028 року.

Луїс Енріке є другим найкращим виконавцем "олімпійців" за результативними діями в сезоні-2024/25. На його рахунку дев'ять голів і вісім асистів у 31-му матчі всіх турнірів.