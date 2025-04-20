Італія

Форвард Аталанти прокоментував відновлення від травми.

Італійський нападник бергамаської Аталанти Джанлука Скамакка точно не зможе записати поточний сезон собі до активу, оскільки наразі в нього на рахунку лише п’ять зіграних хвилин у одному матчі та дві важкі травми підколінного сухожилля, які внеможливили його участь у матчах команди Джан П’єро Гасперіні.

Строки повернення 26-річного виконавця до гри орієнтовно сягають другої половини травня, та чи встигне він зіграти хоч трохи в поточній кампанії — це питання залишається відкритим.

"Я не заперечую, що це найскладніший етап мого спортивного життя. Бути поза грою так довго — це новий досвід, але це також навчило мене краще пізнавати себе. Раніше будь-які труднощі здавались нездоланними, але зараз я знайшов внутрішню рівновагу, якої ніколи не мав.

Без сумніву, найбільшим розчаруванням для мене стала травма в матчі проти Торіно. Це було схоже на те, що у мене забрали ґрунт під ногами саме тоді, коли я почав бачити кінець тунелю. Я до цього відчував себе наче заново народженим, але за кілька секунд усе повернулось назад.

Я дивився матч Аталанта — Реал Мадрид за Суперкубок УЄФА вдома. Це була одна з тих ігор, яку я хотів би пережити на полі більше, аніж будь-яку іншу, а дивитись її перед телевізором було майже нестерпно. Тієї ночі я по-справжньому зрозумів, що означає бути поза грою", — заявив італійський виконавець.

За сезон до того Скамакка забив 19 голів та віддав вісім гольових передач за 44 матчі.