Італія

Дуель аутсайдерів чемпіонату Італії завершилася внічию.

На Стадіо Карло Кастеллані відбувся матч 33-го туру італійської Серії А-2024/25, в якому Емполі приймав Венецію.

Протягом першого тайму протистояння команди не порадували голами. У другій половині поєдинку гості відповіли на взяття воріт у виконанні господарів поля своїми двома результативними ударами, але не втримали звитягу, пропустивши ще раз.

Також зазначимо, що український півзахисник "адзуррі" Віктор Коваленко весь матч провів на лаві запасних.

Емполі з 25-ма очками йде 19-м у турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Венеція перебуває на 18-й сходинці з тією ж кількістю залікових балів.

Емполі — Венеція 2:2

Голи: Фацціні, 59, Анжорін, 87 — Єбоа, 68, Бузіо, 85

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Маріануччі, Віті — Г'ясі (Сольбаккен, 77), Грассі, Гендерсон (Анжорін, 77), Какаче — Фацціні, Еспозіто — Коломбо (Ебуехі, 71)

Венеція: Раду — Маркандаллі (Шінгтьєнн, 62), Ідзес, Канде — Дзербін, Перес (Дункан, 72), Ніколуссі-Кавілья, Думбія (Єбоа, 63), Еллертссон (Гапс, 87) — Бузіо, Гютк'єр (Марич, 87)

Попередження: Грассі, Какаче — Маркандаллі