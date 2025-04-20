Італія

Чемпіонські перегони і битва за місце в Лізі чемпіонів набирають обертів!

У рамках 33-го туру Серії А Болонья приймала Інтер. Господарі зуміли вирвати перемогу у гостей на 94-й хвилині гри, зусиллями Орсоліні.

Таким чином, Інтер залишається лідером, але має стільки ж очок, скільки й Наполі (71).

Що стосується Болооньї, то вона піднялася на четверте місце.

Болонья - Інтер 1:0

Гол: Орсоліні, 90+4

Болонья: Равалья — Гольм, Беукема, Лукумі, Міранда — Ебішер, Фройлер — Ндоє (Камб'ягі, 77), Одгор, Домінгес (Орсоліні, 70) — Даллінга (Кастро, 77)

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Дімарко, 65) — Дарміан (Біссек, 88), Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Фраттезі, 65), Аугусто — Мартінес (Арнаутович, 88), Корреа (Таремі, 70)

Попередження: Ндоє — Мхітарян, Бастоні, Корреа.