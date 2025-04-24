Італія

Гості боролися, але цього виявилося замало.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії Болонья приймала Емполі. У гостей було складне завдання — відігратися після першого матчу, де була поразка 0:3.

У матчі-відповіді Болонья вирвала перемогу на 87-й хвилині гри. Зазначимо, що українець Віктор Коваленко відзначився голом на 33-й хвилині гри.

Таким чином, у фіналі Кубка Італії на нас очікує протистояння Мілан — Болонья.

Болонья - Емполі 2:1

Голи: Фаббіан, 7, Даллінга, 86 - Коваленко, 33

Болонья: Равалья — Де Сільвестрі, Беукема, Лукумі (Ерлич, 46), Лікоянніс — Фройлер (Ель Аззузі, 82), Моро — Орсоліні (Домінгес, 46), Фаббіан (Побега, 72), Камб'ягі (Педрола Фортуні, 72) — Даллінга

Емполі: Сегетті — Де Шильйо, Маріануччі (Гоглічідзе, 46), Тосто — Ебуехі (Гендерсон, 62), Коваленко (Кампаньєлло, 81), Баччі (Г'ясі, 62), Какаче — Конате, Самбія — Сольбаккен (Коломбо, 46)

Попередження: Орсоліні — Шильйо, Маріануччі, Самбія.