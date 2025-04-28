Італія

Нульова нічия на Стадіо Фріулі.

Удінезе та Болонья не змогли визначити сильнішого у матчі 34-го туру італійської Серії А — зустріч завершилася з рахунком 0:0.

Обидві команди створювали моменти, але реалізувати їх так і не змогли.

Удінезе — Болонья 0:0

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Кабаселе (Джаннетті, 81), Соле — Ехізібує, Атта (Саррага, 87), Карлстрем, Паєро (Ловрич, 87), Камара — Еккеленкамп (Модешту, 36) — Девіс (Браво, 81)

Болонья: Скорупські — Калабрія, Беукема, Лукумі, Міранда — Ебішер (Побега, 46), Фройлер (Моро, 83) — Орсоліні, Одгор (Фаббіан, 62), Домінгес (Камб'ягі, 63) — Даллінга (Кастро, 83)

Попередження: Паєро, Карлстрем, Ехізібує — Беукема, Лукумі