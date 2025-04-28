До вашої уваги результати двох матчів чемпіонату Італії за 28 квітня.
Лаціо - Парма, Getty Images
28 квітня 2025, 23:46
Завершилися матчі 34-го туру італійської Серії А римський Лаціо приймав на своєму полі Парму.
Гості мали перевагу в два м'ячі завдяки дублю Якоба Ондрейки, проте наприкінці матчу Педро своїми двома голами врятував для "орлів" нічию.
Лаціо — Парма 2:2
Голи: Педро, 79, 84 - Ондрейка, 3, 46
Лаціо: Мандас — Марушич, Романьйолі, Хіла, Пеллегріні — Ровелла (Весіно, 71), Гендузі — Ісаксен (Чауна, 71), Діа (Педро, 57), Дзакканьї (Нослін, 71) — Кастельянос
Парма: Судзукі — Леоні, Дельпрато, Валенті — Ейно, Ондрейка (Ман, 71), Кейта, Зом, Валері (Ф'єртофт Левік, 88) — Пеллегріно (Джурич, 60), Бонні (Ернані, 60)
Попередження: Кастельянос — Леоні, Ернані, Джурич
У паралельному матчі Кальярі здобув перемогу над Вероною.
Верона — Кальярі 0:2
Голи: Паволетті, 30, Дейола, 90+3
Верона: Монтіпо — Гіларді, Коппола, Валентіні (Кастанос, 70) — Чачуа, Дуда, Сердар (Роша Лівраменто, 70), Брадарич (Лазович, 59) — Суслов (Бернеде, 28) — Сарр, Москера (Ламбурд Фронтьє, 59)
Кальярі: Капріле — Дзаппа, Паломіно, Луперто — Дзортеа, Адопо, Марін (Дейола, 83), Макумбу, Ауджелло — Паволетті (Мутандва, 75), Лувумбу (Гаетано, 83)
Попередження: Сарр, Коппола, Коппола — Дзаппа
Вилучення: Гіларді, 86