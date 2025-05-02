Італія

Обидва змушені пропустити один матч та заплатити штраф.

Інтер та Мілан були оштрафовані в результаті розслідування взаємин між клубами, персоналом та ультрас, а головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі та півзахисник Хакан Чалханоглу отримали дискваліфікацію на один матч. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Розслідування взаємин між Інтером, Міланом, їхніми гравцями, тренерами, керівниками та деякими вболівальниками, пов'язаними з мафіозними сім'ями, було розпочато у листопаді після арештів 30 вересня.

Справа розпочалася після вбивства Антоніо Белокко, одного з лідерів ультрас Інтера (Curva Nord), одним із вболівальників клубу на початку вересня.

Пізніше з'ясувалося, що низка відомих тренерів та гравців, включаючи Індзагі, Чалханоглу, нині захисника Болоньї Давіде Калабрія та віце-президент Інтера Хав'єр Дзанетті, зустрічалися та вели переговори з фанатськими угрупованнями.

Наразі підтверджено, що деякі з цих розмов порушували правила Федерації футболу Італії.

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За інформацією джерела, Індзагі та Чалханоглу домовилися з прокуратурою FIGC про дискваліфікацію на один матч та два штрафи у розмірі 15 000 євро та 30 000 євро відповідно. Обидва були визнані такими, що порушили статті Кодексу спортивного правосуддя, остання з яких забороняє гравцям і тренерам вступати у відносини з вболівальниками, які не входять до офіційно афілійованих груп фанатів.

Це означає, що Індзагі та Чалханоглу будуть змушені пропустити майбутній матч Серії А проти Верони, який відбудеться у суботу, 3 травня.

Це частина угоди про визнання провини з FIGC, яка означає, що жодна з них не постане перед судом.

Крім того, Інтер також був оштрафований на 70 000 євро, а Мілан був зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 30 000 євро.

Дзаннетті доведеться сплатити штраф у розмірі 14 500 євро. Клаудіо Сала та співробітник зі зв'язків із вболівальниками Інтера Массіміліано Сілва також повинні будуть заплатити штраф у розмірі 14 500 євро. Також вони усунуті на 30 днів. Співробітнику Мілана у зв'язках із вболівальниками Фабіо Пансе доведеться заплатити штраф у розмірі 13 000 євро. Також йому було виписано бан на 30 днів.

Колишній захисник Мілана Калабрія ще може отримати своє покарання. Найближчими днями його заслухає прокурор, і він також може укласти угоду про визнання вини, інакше його справу спрямують до суду.

Після 34 турів Інтер набрав 71 очко і посідає друге місце у Серії А, відстаючи від Наполі на три бали. Мілан йде на дев'ятому місці, набравши 54 очки.