Італія

Пенальті Влашича дозволив туринцям залишити поле з набраним пунктом.

У матчі 35-го туру Серії А Торіно зіграв унічию з Венецією — 1:1.

Гості першими відкрили рахунок: на 37-й хвилині результативним ударом відзначився Кіке Перес.

Після перерви Торіно активізувався та зумів відновити паритет. На 75-й хвилині Ніколо Влашич реалізував пенальті, який і став вирішальним у цьому матчі.

Команди розійшлися миром, і цей результат навряд чи задовольнив вболівальників Торіно на Стадіо Олімпіко в Турині.

Торіно — Венеція 1:1

Голи: Влашич, 75 (пен) - Перес, 37

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Дембеле, 46), Коко (Педерсен, 90), Маріпан, Бірагі (Мазіна, 90) — Ілич, Гінейтіс, Казадеї (Перчун, 46) — Ельмас, Влашич — Санабрія (Адамс, 46)

Венеція: Раду — Канде, Ідзес, Шінгтьєнн — Дзербін, Перес (Конде, 57), Ніколуссі-Кавілья, Бузіо (Думбія, 82), Гапс (Еллертссон, 82) — Єбоа (Орістаніо, 71), Гютк'єр (Філа, 71)

Попередження: Казадеї