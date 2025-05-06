Італійський форвард розглядає можливість зміни клубу під час літнього трансферного вікна.
Патрік Кутроне, Getty Images
06 травня 2025, 22:22
Патрік Кутроне, нападник італійського Комо, може залишити команду влітку.
За інформацією журналіста Ніколо Скіри, 27-річний італієць розглядає варіанти продовження кар’єри в іншому клубі.
Кутроне приєднався до Комо у 2022 році з Вулвергемптона, і з того часу став одним із лідерів атаки команди. Однак літнє трансферне вікно може стати моментом для нового етапу в його кар’єрі.
У поточному сезоні Патрік Кутроне провів за Комо 31 матч, в яких він забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.