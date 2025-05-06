Італія

Італійський форвард розглядає можливість зміни клубу під час літнього трансферного вікна.

Патрік Кутроне, нападник італійського Комо, може залишити команду влітку.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, 27-річний італієць розглядає варіанти продовження кар’єри в іншому клубі.

Кутроне приєднався до Комо у 2022 році з Вулвергемптона, і з того часу став одним із лідерів атаки команди. Однак літнє трансферне вікно може стати моментом для нового етапу в його кар’єрі.

У поточному сезоні Патрік Кутроне провів за Комо 31 матч, в яких він забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.