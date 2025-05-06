Італія

Серб попрощається з "нерадзуррі" під час наступного трансферного вікна.

Венеція оформить повноцінний трансфер голкіпера Інтера Філіпа Станковича, передає журналіст Ніколо Скіра.

Претендент на виліт із Серії А збирається активувати опцію викупу 23-річного серба. Повідомляється, що перехід Станковича обійдеться Венеції в 2 млн євро.

Філіп підпише контракт, розрахований до кінця червня 2029 року. Угода між клубами передбачає отримання Інтером 50% від суми потенційного майбутнього трансферу гравця.

У сезоні-2024/25 воротар взяв участь у 16-ти матчах, пропустивши 23 гола та одного разу зберігши свої ворота "сухими".

Нагадаємо, Філіп є сином колишнього півзахисника "нерадзуррі" Деяна Станковича.