Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 10 травня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 36-го туру італійської Серії А-2024/25 Лаціо на власному полі зустрінеться з Ювентусом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 10 ТРАВНЯ, 19:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У столиці Італії цього суботнього вечора відбудеться чергове важливе для визначення долі четвертої путівки до Ліги чемпіонів протистояння. Лаціо та Ювентус, які мають по 63 залікових бала, намагатимуться покращити своє турнірне становище перед двома заключними матчами поточної кампанії Серії А. Зокрема, у "б'янкочелесті" попереду ще й Інтер, тож перемога сьогодні була б для них дуже доречною.

Підопічні Марко Бароні зазнали тільки однієї невдачі у восьми поєдинках італійського чемпіонату в 2025 році, але й звитяга на рахунку Лаціо за цей проміжок часу всього одна. Наприкінці квітня клуб вп'яте поспіль зіграв унічию на Стадіо Олімпіко в Серії А, уникнувши поразки від Парми (2:2), тоді як минулої неділі блискавичний гол (перша хвилина) приніс їм виїзну перемогу над Емполі (1:0).

Ювентусу ж туром раніше не вдалося виявити сильнішого в матчі проти Болоньї на виїзді (1:1). Ігор Тудор сьогодні може стати першим після Честмира Вицпалека (1971) спеціалістом, під керівництвом якого "б'янконері" не здобудуть жодної перемоги у стартових для нього чотирьох виїзних поєдинках чемпіонату Італії.

Після серії з 14-ти матчів (11В, 3Н) без поразок від римлян на Стадіо Олімпіко в цьому турнірі, туринці тільки раз святкували звитягу над ними в попередніх п'яти таких протистояннях при трьох невдачах і одному нічийному результаті. Здатність обох клубів досягнути бажаного результату зараз викликає сумніви, тож вони цілком можуть зіграти внічию на користь Ромі, іншому претенденту на ЛЧ.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Марко Бароні. Так, на перемогу Лаціо можна поставити з коефіцієнтом 2.48, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 3.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Кастельянос

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Вейга, Савона — Веа, Маккенні, Локателлі, Тюрам, Кошта — Гонсалес, Коло Муані

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