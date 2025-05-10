Італія

Плати й бери, або не запитуй.

Бельгійський нападник Алексіс Салемакерс долучився до складу італійського Мілана ще взимку 2020 року спочатку в якості орендованого у Андерлехта гравця за 3,25 млн євро, а вже за пів року після того — у якості повноцінного трансфера за 7,65 млн євро.

Однак нині вже 25-річний виконавець тоді опинився у періоді "турбулентності" для "россонері", тож зрештою почав утрачати місце в стартовому складі, і останні два роки провів спочатку в оренді у Болоньї, а нині грає на таких самих умовах за Рому.

Проте сезон добігає до завершення, і вже незабаром гравець має повертатись назад до клубу, якому належить його контракт до 2027 року.

"Вовки", вочевидь, відпускати футболіста з шістьома голами та шістьома гольовими передачами за 29 матчів упродовж цієї компанії не надто бажають, тому намагаються домовитись щодо повноцінного трансферу.

Однак Рому відлякує ціна — 25 млн євро, яку в Римі намагаються відчайдушно зменшити, але місцеві ЗМІ повідомляють, що це виключно створює напругу поміж клубами, бо Мілан не має наміру поступатись жодним євро від своїх початкових вимог.

Тим часом активізувались англійські Ньюкасл та Ноттінгем Форест, чиї представники вже контактували з "россонері".