Завершився матч чемпіонату Італії.
Емполі - Парма, Getty Images
10 травня 2025, 23:49
У рамках 36-го туру італійської Серії А Емполі приймав Парму.
Господарі зуміли вирвати перемогу в гостей: на 86-й хвилині Анжорін приніс своїй команді три очки.
Емполі - Парма 2:1
Голи: Фацціні, 11, Анжорін, 86 - Джурич, 73
Емполі: Васкес — Маріануччі, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Грассі (Анжорін, 71), Гендерсон, Пеццелла — Фацціні, Какаче (Самбія, 77) — Еспозіто (Конате, 84)
Парма: Судзукі — Дельпрато, Леоні, Валенті — Ейно, Зом, Кейта, Ондрейка (Камара, 60), Валері — Бонні (Болоґг, 77), Пеллегріно
Попередження: Какаче, Віті — Валенті
Вилучення: Валенті, 32.