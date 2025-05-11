Наполі - Дженоа, Getty Images
11 травня 2025, 23:45
У рамках 36-го туру чемпіонату Італії Наполі приймав Дженоа. Колектив Антоніо Конте домінував і двічі виходив уперед, проте втратив у підсумку перемогу.
За підсумками туру Інтер скоротив відставання від Наполі до одного очка.
Наполі — Дженоа 2:2
Голи: Лукаку, 15, Распадорі, 64 - Мерет (аг), 32, Васкес, 84
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Олівера, Спінаццола — Політано (Нерес, 89), Замбо-Ангісса, Лоботка (Гілмор, 13), Мактоміней — Лукаку, Распадорі (Біллінг, 80)
Дженоа: Зігріст — Сабеллі (Дзанолі, 78), Отоа (Бані, 69), Васкес, Аханор (Вентуріно, 78) — Мазіні, Френдруп — Нортон-Каффі, Мессіас (Мартін, 59), Олівейра (Каса, 69) — Пінамонті
Попередження: Біллінг — Васкес, Олівейра.