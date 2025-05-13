Італія

Клуб із Генуї не втримався навіть у другому італійському дивізіоні.

Сампдорія на виїзді зіграла внічию з Юве Стабією (0:0) в останньому, 38-му турі італійської Серії В-2024/25.

Таким чином підопічні Альберіко Евані (призначений на початку квітня 2025 року) фінішували 18-ми з 20-ти в турнірній таблиці другого дивізіону країни й напряму вилетіли до третього. На рахунку генуезців 41 заліковий бал, дев'ять з яких вони набрали в шести матчах під керівництвом вищезгаданого спеціаліста.

Протягом поточної кампанії Серії В Сампдорію також очолювали Андреа Пірло (1Н, 2П), Андреа Соттіль (4В, 4Н, 5П) і Леонардо Семплічі (2В, 9Н, 5П). Із Кубка Італії генуезький клуб вилетів на стадії 1/8 фіналу (подолали два раунди), розгромно поступившись Ромі в столиці країни (1:4).

Зазначимо, що для "блучерк'яті" майбутній сезон у Серії С буде першим в історії. В "елітному" дивізіоні вони провели 66 кампаній, тоді як у другому — 12.