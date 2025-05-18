Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 18 травня, розпочавшись о 21:45.

У рамках передостаннього, 37-го туру італійської Серії А-2024/25 Інтер на власному полі зустрінеться з Лаціо.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 18 ТРАВНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ЧІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Продовжуючи свої намагання захистити чемпіонський титул від зазіхань із боку Наполі, Інтер прийматиме Лаціо. Конкурент "нерадзуррі" в боротьбі за перемогу в Серії А-2024/25 тижнем раніше припустився осічки, вдома зігравши внічию з Дженоа (2:2), за рахунок чого різниця між лідерами турнірної таблиці складається всього з одного залікового бала.

До міланського гранда повернулися надії на трофей в Італії, тоді як наприкінці травня на нього очікує фінальний матч Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Після двох поспіль "сухих" перемог у Серії А над суперниками, яким колектив Сімоне Індзагі зобов'язаний завдавати поразок, Інтер спробує вшосте поспіль уникнути невдачі в поєдинку з Лаціо в чемпіонаті на власному полі.

Варто зауважити, що римський клуб усього тричі поїхав із Мілана з трьома очками після 24 матчів чемпіонату Італії проти Інтера з 2000-го року, тоді як господарі поля святкували звитяги в 13-ти випадках. "Б'янкочелесті" зараз ведуть боротьбу за четверту сходинку турнірної таблиці, тож і нічиєї сьогодні в недалекому майбутньому може виявитися замало.

Не на боці Лаціо й статистика протистоянь з Інтером їхнього головного тренера Марко Бароні. Команди спеціаліста тільки раз не поступилися гранду у восьми поєдинках, тоді як саме римляни у попередніх двох зазнали розгрому з рахунком 0:6 на Стадіо Олімпіко в першому колі Серії А-2024/25 у грудні 2024-го, а також у лютому вже цього року в Мілані вибули з 1/4 Кубка Італії після невдачі 0:2.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.70, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 5.20. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.45.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, К. Аугусто — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Зелінські, Дімарко — Таремі, Тюрам

Лаціо: Мандас — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Марушич — Гендузі, Ровелла — Діа, Педро, Деле-Баширу — Кастельянос

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА