Італія

Погані новини з табору Роми.

Рома готується до одного з найважливіших матчів сезону — домашній грі проти Мілана в рамках тридцять сьомого туру італійської Серії A.

Команда Клаудіо Раньєрі й досі перебуває в перегонах за четвертою сходинкою, яка дасть перепустку до наступного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, але відстає від туринського Ювентуса та римського Лаціо на один заліковий бал.

При цьому журналісти видання Il Tempo надали невтішну інформацію з останнього тренування "вовків".

Український нападник Артем Довбик не зміг завершити заняття через пошкодження, ступінь якого визначатимуть лікарі на ранковому обстежені в суботу.

У цьому сезоні на рахунку форварда 17 голів та чотири гольові передачі за 45 матчів.

Матч Рома — Мілан відбудеться 18 травня, о 21:45.