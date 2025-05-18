Італія

Мілан просить забагато.

Бельгійський нападник італійського Мілана Алексіс Салемакерс перед початком поточного сезону на правах оренди перейшов до Роми.

25-річний виконавець у складі "вовків" знайшов своє місце, і з показниками в шість голів та шість гольових передач за 29 матчів упродовж цієї компанії столичний колектив не надто бажає відпускати гравця назад до табору "россонері".

Проте доведеться, бо інакше Мілан спочатку запитував усі 25 млн євро за повноцінний трансфер, а коли зрозумів, що Рома не погоджується з таким варіантом, то запропонував знижку до 20 – 22 млн євро.

Однак і така вартість переходу римлян не влаштовує, і оскільки "россонері" не прагнуть до подальших поступок, перемовини наразі перебувають на межі зриву.

Найближчі два тижні мають остаточно поставити крапку в цьому питанні, а як ні — Салемакерс повернеться до Мілана, який не розраховував на нього впродовж останніх двох років.