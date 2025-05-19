Італія

Уругваєць влітку залишить Ліверпуль.

Італійський Наполі хоче купити нападника англійського Ліверпуля Дарвіна Нуньєса. Про це повідомляє журналіст Даніеле Лонго.

За інформацією джерела, 25-річний уругваєць точно залишить "червоних" найближчого літа. Окрім Наполі, на нього також претендують саудівські клуби, які можуть запропонувати нападнику солідні фінансові умови.

Зазначається, що спортивний директор Наполі Джованні Манна вже контактував з оточенням футболіста. Нуньєсу подобається спортивний проект неаполітанського клубу, але наразі він не може точно сказати де хотів би продовжити свою ігрову кар'єру.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Дарвін Нуньєс відіграв за Ліверпуль 45 матчів, забив сім голів та віддав сім результативних передач.