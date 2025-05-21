Італія

Ситуація схожа на випадок із Салемакерсом.

Французький опорний півзахисник Люка Гурна-Дуат — черговий новачок італійської Роми зразка поточної кампанії, який перейшов до клубу взимку на правах оренди з австрійського РБ Зальцбург.

За цей час 21-річний виконавець устиг зіграти небагато — усього в шести матчах Серії A (227 хвилин), лише в одному з яких з’являвся на полі з перших хвилин.

Однак "вовки" бачать у ньому певну перспективу для свого проєкту, через що планують домовлятись із "Червоними биками" щодо повноцінного трансферу.

Питання постає лише у вартості переходу — 19,6 млн євро та збереження в себе 50% прав на футболіста вимагають австрійці, і Рома мала б погодитись на ці умови, якби Гурна-Дуат провів на полі певну більшу кількість хвилин.

Через це керівництво римлян наразі опрацьовує варіант із зменшеною вартістю переходу футболіста, тоді як сам Люка вже дав згоду на те, аби залишитись у столиці Італії. Час у Роми є до завершення травня — далі Зальцбург буде вислуховувати й інші пропозиції.