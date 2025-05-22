Італія

Історія почалась із візиту агента гравця до Риму.

Бразильським воротарем французького Ліона Лукасом Перрі зацікавилась італійська Рома — із такими заголовками нещодавно виходили газети на Апеннінському півострові.

27-річний виконавець долучився до складу "ткачів" лише наприкінці минулої кампанії в якості сумнівного за рівнем доброчесності трансферу з Ботафогу, у якого віднедавна з Ліоном один і той самий власник, на тлі заборони на подібні операції для французького клубу.

Утім, уже в дебютному повноцінному для себе сезоні Ліги 1 Перрі став основним у команді.

Після цього не дивно, що гравець міг забажати зробити й наступний крок у кар’єрі, і ще більше розпалив чутки щодо цього його агент Леонардо Корначіні, який завітав до Риму та опублікував кілька світлин із Вічного міста.

Місцева преса підхопила цей факт та виставила з новиною про нібито зацікавленість "вовків" у футболісті Ліона, однак зрештою надійшла інформація безпосередньо з Роми, що клуб наразі не розглядає цей трансфер і тим паче не має жодних домовленостей про перехід.

За сезон Перрі пропустив 60 голів у 45 матчах, 13 з яких були для нього "сухими".