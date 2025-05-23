Італія
23 травня 2025, 23:49
Наполі — чемпіон Італії
Команда Антоніо Конте в заключному турі обіграла Кальярі на власному полі й урочисто відкрила чемпіонський фестиваль у Неаполі.
Наполі — Кальярі, Getty Images
23 травня 2025, 23:49
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Наполі — Кальярі 2:0
Голи: Мактоміней, 42, Лукаку, 51
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Олівера, Спінаццола (Маццоккі, 85) — Політано (Нерес, 61), Замбо-Ангісса (Біллінг, 85), Гілмор, Мактоміней — Распадорі (Нгонге, 85), Лукаку (Сімеоне, 76).
Кальярі: Шеррі (Чоччі, 82) — Дзаппа, Міна, Луперто — Дзортеа (Мутандва, 57), Адопо, Макумбу (Марін, 57), Дейола, Ауджелло (Оберт, 75) — Віола (Паломіно, 57), Пікколі.
Попередження: Політано, Лукаку — Макумбу