Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Венеція та туринський Ювентус.

Венеція та туринський Ювентус у тридцять восьмому турі італійської Серії A на Стадіо П'єрлуїджі Пенцо.

Еусебіо Ді Франческо, після поразки від сардинського Кальярі (0:3), використав із перших хвилин Шверко в трійці центральних захисників, тоді як Думбія та Гапс гратимуть у півзахисті, а Філа долучиться до атаки.

Ігор Тудор, на тлі перемоги над фріульським Удінезе (2:0), залучив до стартового складу Савону до трійки в центрі оборони, тоді як Тюрам гратиме в центрі поля.

Венеція: Раду — Шінгтьєнн, Шверко, Канде — Дзербін, Думбія, Ніколуссі Кавілья, Еллертссон, Гапс — Єбоа, Філа.

Запасні: Йоронен, Гранді, Станкович, Дзампано, Гютк’єр, Орістаніо, Маркандаллі, Саградо, Дункан, Карбоні, Ель Хаддад, Марич.

Ювентус: Ді Грегоріо — Алберту, Келлі, Савона — Гонсалес, Локателлі, Тюрам, Камб’язо — Консейсан, Їлдиз — Коло-Муані.

Запасні: Перін, Пінсольйо, Гатті, Копмейнерс, Влахович, Вейга, Маккенні, Аджич, Веа, Дуглас Луїс, Рухі, Мбангула.



Гра Венеція — Ювентус почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.