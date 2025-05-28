Італія

Річна оренда виявилась успішною.

Шведський нападник сенегальського походження Амін Сарр на початку цього сезону долучився до складу італійської Верони на правах оренди із французького Ліона.

Для 24-річного виконавця це була вже не перша спроба знайти себе у провідних чемпіонатах Європи, і до цього він також робив спробу заграти за німецький Вольфсбург у тимчасовій річній угоді за 1 млн євро.

"Мастифи", на відміну від "вовків", грошей "ткачам" за оренду не платили, але оскільки виконали своє завдання на сезон у вигляді збереження місця в "елітному" дивізіоні з відривом від зони вильоту в шість очок, то залишились задоволені досвідом співпраці з футболістом.

Як наслідок, Верона планує повноцінний трансфер за 3,5 млн євро та вже підготувала контракт для Сарра до 2029 року.

У Італії швед відзначився чотирма голами та одним гольовим пасом за 32 матчі.