Італія

Римляни будуть активними на трансферному ринку.

Італійська Рома перебуває в очікуванні підписання контракту з новим головним тренером, яким, судячи з останніх чуток, має стати нинішній керманич бергамаської Аталанти Джан П’єро Гасперіні.

Відповідно й на трансферному ринку цього літа "вовки" будуть активними на тлі приходу нового спеціаліста до клубу.

Як запевняють місцеві ЗМІ, спортивний директор Роми Флоран Гізольфі наразі працює над трансфером уже під нового тренера.

Ідеться про німецького флангового захисника Фіорентини Робіна Госенса, який є добре знайомим Гасперіні, адже разом вони свого часу співпрацювали в Аталанті, після чого нині 30-річний виконавець перейшов до міланського Інтера, але там не закріпився, і зрештою його продали берлінському Уніону.

Фіорентина ж на цей сезон брала Госенса в оренду за 750 тис. євро, але через успішні виступи гравця завершить його трансфер за 7 млн євро вже незабаром.

Після цього мають розпочатись перемовини з Ромою.

За сезон на рахунку Госенса вісім голів та десять гольових передач у 43 матчах.