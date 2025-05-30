Італія

Саудівський клуб зробив лівого захисника пріоритетною ціллю, але рішення гравця поки що немає.

Аль-Хіляль активно працює над можливим трансфером лівого захисника Мілана Тео Ернандеса.

Як повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Маттео Моретто, саудівський клуб перебуває у прямому контакті з італійською стороною щодо 27-річного француза.

Попри інтенсивні перемовини, поки що немає досягнутої згоди між клубами. Крім того, сам Тео ще не дав згоди на переїзд до Саудівської Аравії. Його остаточне рішення залишається ключовим фактором у можливому трансфері.

Зазначається, що для Аль-Хіляля француз є пріоритетною ціллю на літнє трансферне вікно, і клуб готовий запропонувати вигідні фінансові умови. Мілан, у свою чергу, не поспішає з продажем одного зі своїх лідерів, очікуючи на розвиток ситуації з боку гравця.

У цьому сезоні Тео Ернандес провів за Мілан 49 матчів, в яких він забив 5 голів та віддав 6 результативних передач.