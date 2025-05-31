Італія

Римлянам доведеться більш старанно обдумувати власну пропозицію.

Італійська Фіорентина напередодні завершила співпрацю з головним тренером Рафаеле Палладіно, після чого розпочала роботу над підписанням нового фахівця.

Клуб із Флоренції таким чином підсумував для себе сезон, у якому він зіграв у півфіналі Ліги конференцій УЄФА, а також пробився до наступного розіграшу цього турніру через чемпіонат.

Фіо в підсумку випередила римський Лаціо, який у свою чергу також завершить співпрацю з Марко Бароні на тлі наступної кампанії без єврокубків.

"Орли" натомість вирішили повернути до клубу Мауріціо Саррі, проте й у цьому питанні їхнім конкурентом може стати Фіорентина.

Італійська преса повідомляє, що Саррі перебуває в процесі перемовин із "фіолетовими" вже не перший місяць, але залишає простір для цікавої пропозиції від Лаціо.

Нагадаємо, що саме римський клуб і був останнім місцем роботи цього тренера, звідки його звільнили навесні 2024 року.