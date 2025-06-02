"Б'янкоблу" цікавляться Клаудіо Ечеверрі.
Клаудіо Ечеверрі, Getty Images
02 червня 2025, 18:17
Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі може перебратися до Комо на правах оренди.
За даними журналіста Ніколо Скіри, "б'янкоблу" вже звернулися до "містян" за інформацією щодо 19-річного аргентинця. На початку 2025-го гравець уперше повноцінно приєднався до клубу АПЛ після оренди.
Манчестер Сіті придбав Ечеверрі в Рівер Плейт ще в січні 2024 року за 18.5 млн євро, одразу ж тимчасово відправивши його до рідного для нього клубу з Буенос-Айреса.
Зараз на рахунку Клаудіо участь у всього двох матчах (загалом 19 хвилин) "містян" у всіх турнірах. Контракт із плеймейкером розраховано до кінця червня 2028-го.
Нагадаємо, що в складі Комо на правах оренди до липня цього року перебуває 22-річний співвітчизник Ечеверрі опорник Максімо Перроне.