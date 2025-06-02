Італія

"Б'янкоблу" цікавляться Клаудіо Ечеверрі.

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі може перебратися до Комо на правах оренди.

За даними журналіста Ніколо Скіри, "б'янкоблу" вже звернулися до "містян" за інформацією щодо 19-річного аргентинця. На початку 2025-го гравець уперше повноцінно приєднався до клубу АПЛ після оренди.

Манчестер Сіті придбав Ечеверрі в Рівер Плейт ще в січні 2024 року за 18.5 млн євро, одразу ж тимчасово відправивши його до рідного для нього клубу з Буенос-Айреса.

Зараз на рахунку Клаудіо участь у всього двох матчах (загалом 19 хвилин) "містян" у всіх турнірах. Контракт із плеймейкером розраховано до кінця червня 2028-го.

Нагадаємо, що в складі Комо на правах оренди до липня цього року перебуває 22-річний співвітчизник Ечеверрі опорник Максімо Перроне.