Італія

Бразильський вінгер найближчим часом прибуде до Мілана для завершення трансферу з Марселя

Інтер перебуває на фінішній прямій у підписанні бразильського флангового нападника Луїса Енріке.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, 23-річний футболіст марсельського Олімпіка пройде медичне обстеження у Мілані вже у вівторок, 3 червня.

Минулого тижня міланський гранд досяг принципової згоди з Марселем щодо трансферу 23-річного гравця. Загальна вартість угоди складе 25 мільйонів євро, включаючи бонуси.

За інформацією джерела, Луїс Енріке вже найближчими годинами має прибути до Італії, щоб завершити формальності перед підписанням контракту із віце-чемпіоном Серії А та фіналістом цьогорічної Ліги чемпіонів.

У сезоні-2024/25 Луїс Енріке провів за Марсель 35 матчів, в яких він забив 9 голів та віддав 10 асистів.