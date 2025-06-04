Італія

Бразильський клуб підпише аргентинця як вільного агента перед Клубним чемпіонатом світу.

Аргентинський нападник Інтера Хоакін Корреа близький до переходу в Ботафого.

Як повідомляє журналіст Маттео Моретто, угода вже досягнута, і наразі очікується лише фіналізація останніх деталей контракту.

30-річний Корреа приєднається до бразильського клубу на правах вільного агента з метою підсилення складу перед участю в Клубному чемпіонаті світу, що стартує цього літа. Перехід буде оформлений найближчим часом.

У минулому сезоні Хоакін Корреа провів за Інтер 22 матчі у всіх турнірах (843 хвилини), в яких він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.