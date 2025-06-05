Туринці залишились задоволені орендою.
П'єр Калулу, Getty Images
05 червня 2025, 08:25
Туринський Ювентус на початку цього сезону взяв у оренду французького центрального захисника Мілана П’єра Калулу.
25-річний виконавець у підсумку став основним гравцем "Старої Синьйори" впродовж кампанії, і зрештою клуб підійшов до літнього трансферного вікна з упевненістю в тому, що футболіста треба залишати у власному складі.
Така можливість була чітко прописана в орендній угоді з "россонері" — до вже сплачених за тимчасову позику 3,3 млн євро треба буде додати ще 14 млн євро + 3 млн євро бонусів.
Мілан напередодні отримав сповіщення від туринців про активацію пункту викупу, тож після міжнародної перерви Калулу стане гравцем Юве вже на постійній основі.