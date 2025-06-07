Італія

Проте на гравця вже є інші претенденти цього літа.

Бразильський фланговий захисник Додо незабаром відзначатиме початок четвертого року перебування в складі італійської Фіорентини, куди він перебрався з донецького Шахтаря за 15,4 млн євро.

Відповідно до цього клуб із Флоренції ще ніколи не стикався з необхідністю вести перемовини з 26-річним виконавцем щодо продовження дії контракту.

Угода розрахована ще на два роки, однак Фіо цього літа розраховує її пролонгувати ще на три сезони.

Пропозиція клубу проста — 2,2 млн євро за сезон для гравця, який у цій кампанії був стабільним гравцем основного складу.

Однак Додо не квапиться вести активні перемовини, бо його агенти бачать ситуацію на ринку — Мілан та туринський Ювентус, зокрема, уважно стежать за ним і, можливо, наважаться поговорити про ймовірний трансфер цього літа.

За сезон Додо провів 46 матчів, зробивши шість гольових передач.