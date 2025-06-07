Італія

Маріануччі продовжить кар'єру в складі чемпіона Італії.

Як передає інсайдер Фабріціо Романо, захисник Емполі Лука Маріануччі незабаром стане гравцем чемпіона Італії — Наполі.

Уже у вівторок футболіст повинен пройти медичне обстеження, а потім підписати з неаполітанським клубом п'ятирічний контракт.

У сезоні-2024/25 Лука Маріануччі провів 24 матчі, відзначившись двома результативними передачами. Незважаючи на старання захисника, Емполі посів 18-е місце в Серії А з 31 очком і вибув з вищого дивізіону.

Тим часом Наполі завершив сезон з титулом чемпіона Італії, набравши 82 очки — це вже четвертий чемпіонський кубок в історії клубу.

Відзначимо, що Маріануччі є одноклубником українця Віктора Коваленка.