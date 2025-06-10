Італія

Відомий італійський клуб має величезні фінансові проблеми.

Брешия може зникнути з футбольної карти Італії – клуб може втратити професійний статус через невиплату боргів. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Один із традиційних клубів країни був оголошений банкрутом після того, як не зміг виплатити борг у розмірі трьох мільйонів євро.

Ця заява ставить під сумнів майбутнє команди, яка може бути розпущена чи змушена розпочати свій шлях із нижчих дивізіонів італійського футболу.

Фінансовий крах відбувся за невдалим виступом у Серії B минулого сезону, де Брешия накопичила адміністративні та фінансові проблеми.

Банкрутство Брешиї призвело до того, що Сампдорія залишилася в Серії B. Генуезький клуб вилетів із ліги, але залишився у другому дивізіоні через виключення Брешиї.

Заснована 114 років тому, Брешия створила багату історію в італійському футболі. Клуб також був відомий тим, що приймав таких визначних особистостей, як Андреа Пірло, Роберто Баджо, Хосеп Гвардіола та Маріо Балотеллі.

Після ухвалення постанови про банкрутство Брешия може бути розпущена або реорганізована під новим керівництвом та назвою, починаючи з останнього дивізіону.

Нагадаємо, що через розгляд справи щодо Брешиї було відкладено проведення перехідних матчів за право виступати у Серії В в сезоні-2025/26.